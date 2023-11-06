台中市長盧秀燕出席台灣美光台中四廠開幕典禮致詞。圖/台中市政府提供

美國記憶體大廠美光（Micron）「台中四廠」今（6日）天開幕啟用，繼2021年台中后里A3廠開幕後，持續深耕台中，總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）親自來台主持典禮，台中四廠將成為AI世代HBM3E(高頻寬記憶體)生產基地，將為在地創造上千名相關就業機會。市長盧秀燕表示，台中市不僅成功爭取台積電二期落地，也獲得美光加碼投資，「一光一電」商機無限。

盧市長與AIT處長出席台灣美光台中四廠開幕典禮。圖/台中市政府提供

盧市長表示，感謝美光把先進封裝的研發團隊與生產基地落地台中，美光是台灣最大的外商投資者，最大的研發生產基地就在台中，代表對台中投資環境深具信心。台中具強大的精密機械產業鏈，包含尖端研發、製造及行政人才，歡迎持續加碼投資，市府會扮演最佳後盾，共創榮景。

總統蔡英文也表示，很高興看到美光持續擴大投資台灣，代表肯定台灣是安全可靠的投資地點。台灣的半導體產業是世界綠色轉型不可或缺的基礎，美光是推動台灣與全球創新的力量，期待美光在綠色領域有更大成就。

美光總裁暨執行長梅羅特拉表示，美光台中四廠的啟用充分展現美光的領先地位、卓越營運成果以及滿足全球客戶需求的長期承諾。美光致力於推動在台灣的發展，在地營運投資將在未來十年內創造上千個工作需求，為社會帶來長遠的正面影響。

美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉表示，美光在2018年決定投入與AI相關的HBM研發，2019年在台中逐步建立相關研發與製造團隊，台中四廠啟用是美光深化在台承諾的一部分，將強化台灣美光動態隨機存取記憶體（DRAM）卓越製造中心的定位，加速領先技術進入市場，包括正在日本和台灣量產的HBM3E和1-beta DRAM，還有預計在2025年推出、首採極紫外光（EUV）技術的1-gamma DRAM，帶動AI及各式創新應用，支援美光全球DRAM網路。

經濟發展局指出，近年台中製造業群英匯聚，全球晶片微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）中部營運總部、電動自行車系統大廠Bosch亞太研發辦公室皆進駐台中；台積電二期廠區擴建也確定落地中部科學園區，行政院及市府正協助進行相關程序中。

經發局表示，企業加碼投資台中，商業也蓬勃發展，新光三越及遠東百貨全台營業額最高的店王、美商Costco全球獲利第一的分店都在台中；日商三井集團在台中港Outlet Park營業額傲人，在東區加碼投資打造Lalaport已在今年開幕；漢神百貨則投資百億在台中洲際棒球場附近打造漢神洲際購物中心，廣三Sogo百貨也將在高鐵台中站旁興建全台最大購物商場。

經發局補充，在經濟部「投資台灣三大方案」中，企業投資台中達285件，佔全台件數20.16%，為全國第一，另今年第三季台中再以9項經濟指標奪冠，顯示整體經濟及投資環境受到肯定。

今日開幕典禮，除了總統蔡英文、台中市長盧秀燕外，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦等人及中市府經發局長張峯源均到場共襄盛舉。