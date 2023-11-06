士林地檢署偵辦鴻海創辦人郭台銘連署書違反總統副總統選舉罷免法，6日持拘票、搜索票帶回擔任停車場管理員石姓男子，查扣偽造的連署書，依連署行賄、違反個資、偽造文書及詐欺罪聲押，晚間10時許，士林地院裁准羈押禁見。

士林地院表示，石男犯罪嫌疑重大，又有相關滅證之事實，且與其他共犯之供述尚有歧異之處，並有其他證人尚待傳喚到庭確認，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行偵查，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。

士檢偵辦郭台銘連署站花錢買連署書，查出北市里長聯誼會前總會長蘇府庭，以及郭辦重要人士、生技公司代表人廖本揚，涉收購連署書，2人各30萬交保，目前被告當中，廖本揚是郭辦最高層級的幹部。

士檢調查，北市張姓前里長與共犯商議，以每張連署書250元，花費25萬向親友取得1000張連署書，1日向法院聲請羈押獲准。檢察官清查連署書向上溯源，2日傳喚北市里長聯誼會前里長蘇府庭，以及郭辦重要人士廖本揚，檢察官複訊後諭令各30萬交保。