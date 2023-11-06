就讀東河國小的施念安（右一）年僅12歲，為20232023台灣國際衝浪公開賽女子QS5000年紀最小的參賽者。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

來自花蓮的陳宛榆（中）與就讀東河國小的施念安同為20232023台灣國際衝浪公開賽女子QS5000年紀最小的參賽者。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府秘書長盧協昌（後排左一）與WSL亞洲及太平洋地區(APAC)巡迴賽經理泰．索拉提(Ty Sorati)（後排右一）共同敲響巨型銅鑼，宣告20232023台灣國際衝浪公開賽展開。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

2023台灣國際衝浪公開賽今於金樽漁港盛大開跑，今年首次同時舉辦WSL(世界衝浪聯盟)QS5000男／女短板積分賽及國內職業長板衝浪賽，共計超過10國、近200名國內外衝浪好手齊聚，由東河地區部落耆老以阿美族傳統花圈表達歡迎之意，其中，年紀最小的選手為來自花蓮年僅9歲的陳柏榆。

今開幕儀式由台東縣政府秘書長盧協昌與WSL亞洲及太平洋地區(APAC)巡迴賽經理泰．索拉提(Ty Sorati)共同敲響巨型銅鑼，象徵為期7天的台灣國際衝浪公開賽正式展開。

台東縣交通及觀光發展處指出，這場賽事為WSL年度全球僅8場的高積分資格賽最終場，被國際衝浪圈列為「必看」重點賽事，在高積分的加持下，來訪的知名衝浪選手不勝枚舉，超強選手陣容如紐西蘭籍比利·斯戴曼德(Billy Stairmand)、薩菲·維特(Saffi Vette)及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)都是將代表所屬國家參加2024巴黎奧運，還有年僅15歲的世界極限運動會(X Games)滑板項目公園組2021及 2022雙冠軍斯凱．布朗(Sky, Brown)，以及多位全球排名積分前100名選手也將在賽會亮相。

另外，身為台灣地主的我國邱晉豪、陳宛榆等衝浪界好手也積極參賽，其中，男子QS5000參賽最小年紀為來自花蓮今年僅9歲陳柏榆，女子QS5000最小年紀則為12歲，東河國小六年級施念安及出身花蓮陳宛榆。

交觀處進一步提到，今年賽事首次推出衝浪音樂節，11月11日邀請一個小團體、東部壞男孩、先知瑪莉、麋先生、老王樂隊，12日則有兄弟職責、發熱帶樂團、溫蒂漫步、無妄合作社及八十八顆芭樂籽，兩天共10組超強獨立音樂演出團體陣容，同時也有衝浪市集，另安排最受民眾歡迎的衝浪遊樂園，有充滿部落風味的手作體驗及悠閒暢快的SUP遊憩體驗優惠方案，讓大家在金樽盡情放電、享受快樂、創造回憶。