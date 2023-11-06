國民黨總統參選人侯友宜今日批評，民進黨上任後創造出來的國家隊，無論是疫苗、綠電到打詐，不是越打越詐，就是弊案叢生，讓國家隊成為負面名詞，他當總統後將一件件查清楚，讓國家隊真正為國爭光。國民黨立委鄭麗文舉日前有男子闖入海巡艦的新聞直批，蔡政府管理到處螺絲鬆，將國家隊本意完全扭曲，變質為推動黨內經濟、協助綠油油人才滋長，政府還不斷歌功頌德浪費公帑，不知百姓疾苦，活在平行時空。

「綠能你不能，太扯了！紙果然包不住火！」鄭麗文今(6日)在臉書發文質疑，今年5月，有一名男子深夜偷偷登上停靠基隆的台灣海巡1000噸級海巡艦「桃園艦」，甚至睡了一晚，直到隔天才被發現！會不會太誇張了？隔天才發現，還是男子開錯門才被發現，這樣還敢說抗中保台？不是潛入是參觀？登艦梯為什麼沒有人看管？可以讓民眾輕易移除「公務船舶禁止進入」的警示牌，然後輕易登上海巡艦？

鄭麗文提到，根據海洋委員會海巡署全球資訊網對桃園艦的介紹：桃園艦「具有海水及泡沫消防系統，消防水瞄（含水槍）共四支（由主機帶動），水平射程約120米以上，可有效提升消防救災及驅離能力。」裝備巡防水槍的艦隊居然可以輕鬆登入！如果被亂按按鈕_攻擊旁邊的船怎麼辦？海巡署會不會太誇張！如果是來搞破壞的，一艘艦就沒了耶？整件事可大可小，重點是為什麼管制這麼鬆散？螺絲鬆了嗎？

「這也難怪近期台灣發生這麼多事，還是沒有看到我們的蔡總統出來說話！」鄭麗文直言，請問蔡EE知道，在民進黨完全執政下，各種國家隊已經多如牛毛，但是隨著政府「防疫國家隊、綠能國家隊、雞蛋國家隊」的政策，引發一連串弊案叢生，國家隊儼然成為一個負面形容詞了嗎？

「其中『綠能國家隊』就是最經典的範例！」鄭麗文指出，蔡政府為了大力推動綠能，雲豹、九天玄女煉金術因此荷包賺得盆滿缽滿，但各地也因為綠能開發，造成弊案頻傳、黑道介入、獨厚特定業者等等爭議，甚至土地不當使用的質疑也塵囂甚上。

鄭麗文強調，「國家隊」難道不是通過政府的直接介入、提供良好基礎建設、研發補助、人才培訓，推動經濟增長，協助產業推動的政策嗎？但是自從民進黨執政後，經過這一番胡搞，國家隊的本意完全扭曲，已經不是推動國家經濟增長，而是推動黨內經濟增長、協助綠油油人才滋長！但是政府卻不以為然，反而還不斷歌功頌德，浪費公帑，不知百姓疾苦，活在另一個平行時空？