羽球、桌球及網球是深受國人喜愛的運動，也是國際賽事上台灣民眾關注的運動焦點，為了讓喜愛球拍運動的民眾瞭解如何「打出健康、打出樂趣」及探討球拍運動員照護議題，高雄醫學大學11月4-5日舉辦「2023第三屆運動員照護與運動表現國際研討會」，主題為「持拍運動-傷害的照護與處置」，由高雄醫學大學前校長王國照擔任召集人，高醫大附設中和紀念醫院骨科部部長周伯禧、運動醫學系系主任林槐庭及體育教學中心教授莊宜達和相關委員組織籌備，主要探討從事球拍運動的效益、運動傷害處置及防護，研討議題涵蓋運動科學、生化營養、運動訓練等專業領域。

大會以專題演講與互動研討的方式，鼓勵參與者提出專業領域相關的知識與創新的想法，期以理論研究與實務應用的經驗分享交流，達到提升運動員照護和運動表現促進之目的。

戴資穎的體能訓練師范瓉予應邀進行專題演講。（圖片來源：高醫大提供）

研討會也邀請日本德島大學醫院骨科部部長西良浩一博士、希臘陸軍醫院醫師Ioannis Saramantos、橫濱國立大學學部長木村昌彥學、松山大學教授田中英登、新加坡國立大學環境生理學家Jason Kai Wei LEE等5位國際知名學者，以及國內從事運動醫學照護的聯新國際診所院長林頌凱、高雄長庚醫院運動醫學中心主任周文毅、高醫附設中和紀念醫院婦產部醫師沈靜茹、高雄市立大同醫院復健科醫師曾昱璇、國立交通大學資訊工程學系教授易志偉、臺北市立大學運動器材科技研究所教授劉強、生生優動診所暨運動物理治療所院長林訓正、國立清華大學體育學系教授黎俊彥、國立體育大學江杰穎博士及相關的競技運動專家與運動防護員一起參與盛會。

今年適逢高雄醫學大學運動醫學系成立20週年，研討會也特別邀請運醫系校友，世界球后戴資穎的體能訓練師范瓉予進行專題演講，分享精英羽球選手傷害防護與預防。

在國際賽事上，除了運動員的練習、教練的指導，同時也需要運動醫學相關專業人員提供預防保護、運動傷害修復的醫療支援，甚至是研發科學化的訓練監控及營養健康照護等，才能協助運動員發揮潛力，高雄醫學大學除了培育醫療專業人員，也培訓具備體適能指導、運動傷害防護及運動技術科學研究的人才，並在提升運動醫學的研究能量上不遺餘力的投入與深耕。

高醫大也期望透過本次研討會舉辦讓更多人一起關注運動傷害和運動員照護的議題，並協助運動員發揮潛能、為國爭光。