3家SRF（固態燃料棒）發電廠進駐桃科引發強烈反彈，桃市府經發局6日下午和經濟部開會研議，市府坦言會議進展有限，經濟部仍未言明推薦入園的理由，解鈴仍須繫鈴人，希望經濟部撤銷當初的推薦函，代表入園的理由已不復存在，市府也能據以做出相對應的處置，若仍把球丟回地方，擺明要讓市府面臨廠商可能的鉅額求償，市府絕對不會接受。

國民黨6日舉行記者會指出，經濟部長王美花與行政院副院長鄭文燦2020年底透過45分鐘會議，護航50億元的SRF電廠闖關，讓前市府政策大轉彎，桃園經發局今下午與經濟部舉行SRF相關會議，藍營議員盼經濟部能懸崖勒馬，暫停開發案。

據悉會議從1點開到近5點，雙方皆認同桃園科技工業園區三家SRF廠商進駐處理，將以市民的健康維持優先考量，但後續仍要針對相關作法進一步討論，會中桃園市經發局表達4點訴求，包括：1. 桃園科技工業園區三家SRF廠商進駐處理，將以市民的健康維持優先考量。2. 請經濟部能源署提出當年通過再生能源同意備案合乎要件之說明給市府作為依據。3. 請經濟部產業發展署提出當年推薦廠商入園的合乎要件之說明給市府作為依據。4. 請能源署研議再生能源發電設備的總量管制及退場機制。

桃市府人士坦言，今天的會議進展有限，從相關會議記錄來看，轉折點就在於經濟部當初召開專案會議後，3家廠商也取得經濟部推薦函，才會獲得前市長鄭文燦的核准入園。而當初推薦入園的理由到底是什麼，總要提供給市府檢視是否仍存在，若經濟部不願提供，恐怕坐實外界的疑慮。

桃市府指出，解鈴仍須繫鈴人，希望經濟部撤銷當初的推薦函，代表入園的理由已不復存在，市府也能據以做出相對應的處置。目前距離徹底解決還有很長一段路要走，經濟部一定要有更積極的態度與作法，若最終又只是把球丟回給地方，擺明要讓市府面臨廠商可能的鉅額求償，市府絕對不會接受。

桃市府強調，地方鄉親的態度已經很明確，市府一定會嚴守市民健康與環境品質，做最嚴格的把關。