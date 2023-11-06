今日驚傳網紅蕾菈、湯宇、Joeman因持有大麻被捕，三人目前已離開警局，Joeman與實況主「妮婭Niya」年初公開戀情，兩人感情一度被唱衰，女方還被酸民攻擊，Joeman當時力挺女友，獲得外界看好，不料兩人7月就宣布分手，Niya被問是否知道Joeman吸毒一事也回應了。

據《三立新聞網》報導，妮婭Niya表示「很震驚，之前並不知情」。網美妮婭比Joeman小7歲，公開戀情後遭到網上許多酸民唱衰，認為妮婭的知名度和背景配不上Joeman，當時兩人在社群平台發文宣布分手：「很遺憾的要跟大家說一聲，我跟Joeman已經分手了」，她提到兩人的感情將近三年，戀情結束她很難過，不過已經分手一陣子了，所以目前情緒是比較平穩的狀態，才能和大家公布，分手原因是兩人感情上的問題，曾以為只要努力和時間可以克服，年初會公開戀情也是認為會順利走下去，但隨著相處時間越長，會發現有些地方磨合了非常久還是沒有共識，「所以後來並不如預想的那樣穩定發展，我們對於感情的需求程度，想要的生活以及未來藍圖都有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由」，讓粉絲感到可惜。

不過如今也有網友到妮婭社群給予鼓勵：「差點～妳真的很聰明女神」、「別被影響到」、「還好妳先跟他分手了」。

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