大陸國家主席習近平6日會見來華正式訪問的澳洲總理艾班尼斯。他表示，中澳兩國恢復各領域交流，走上改善發展關係的正確道路。中澳要互利合作實現共同發展，充分發揮中澳自由貿易協定潛能，拓展氣候變化、綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系。艾班尼斯則表示，澳方堅持一個中國政策，願同中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來。

此外，兩國政府也要支持立法機構、政黨、智庫、青年地方開展交流，為人員往來創造更多便利條件。同時中方願與澳方開展更多三方多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。

回顧北京從2020年開始凍結中澳兩國關係，以表達對澳洲當時禁止華為參與澳洲5G網路建設競標、批評北京打壓香港抗議者等策的不滿。此次艾班尼斯4日至7日訪問中國，也是澳洲總理16年來首次訪問中國。

習近平指出，今年是前澳洲總理惠特林首度訪華50周年，這次訪問可說是承前啟後，繼往開來，指出中澳同為亞太地區與G20集團重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任相互成就的夥伴。雙方應該在世界大勢的深刻變化中把握住。