台北市百貨公司一間知名麻辣鍋，被發現抽屜藏一整窩蟑螂，北市衛生局上周稽查，發現店內場作業區有蟑螂出沒痕跡，要求業者限期改善，否則開罰6萬元至2億元罰鍰。衛生局今表示，複查確認店家已改善此項衛生缺失，不會開罰，但未來1年會加強不定期稽查頻率。

台北市衛生局食品組技正黃敬堯今表示，11月4日前往復查，店家已改善好衛生缺失，不會開罰，但會列管此店1年，未來加強不定期查核頻率。

整起事件是因有民眾10月31日在臉書社團《爆料公社—匿名公社》指出，曾到百貨內的知名麻辣鍋消費，當他打開桌子下方抽屜，欲拿起最後一張衛生紙準備擦嘴，卻驚見一整窩蟑螂。該業者隨後透過臉書發文表示，本店因加強環境清潔10月31日至11月2日暫停營業。

台北市衛生局11月1日表示，10月31日傍晚派員前往稽查，小抽屜未見病媒、油炸油品質符合規定，但發現內場作業區有蟑螂出沒痕跡，已要求業者限期改善，屆期將前往複查，如仍不符規定，將依《食品安全衛生法》處6萬元至2億元罰鍰。