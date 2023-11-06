新北地檢署今（6）日指揮新北市刑警大隊，兵分多路搜索疑似涉吸食二級毒品大麻的網紅Joeman、網紅蕾菈夫婦等10人住所，複訊後9人無保請回，1人限制住居。

據了解，Joeman對於吸食毒品坦承犯行，而此事件是否會影響其職業生涯？律師陳建良就說，基本上要看簽約的契約內容，一般來說都會有包括形象保持義務等概括條款，若事後調查屬實，Joeman不只代言飛了，恐怕還會面臨相關求償。

全量法律事務所主持律師陳建良說，Joeman代言是否會因涉毒破局，基本上還是要看簽約內容，一般來說，內容都會有概括條款，包括代言人需負形象保持的義務，若代言人行為有損商品形象，就有可能影響聲譽。

陳建良說，現在來看，Joeman複訊後無保請回，雖疑似在家中被搜出吸食器與大麻，但到底有沒有涉案狀況仍不明朗，因為無保請回狀況很多，有可能是他宣稱是朋友來家裡施用後沒有帶走，也有可能是檢察官以經驗判斷，認為不需交保，「但這種案件以經驗來說，是高機率會成罪的，除非有合理解釋，否則就是不知所謂的抗辯」。

陳建良指出，廣告代言的合約大致都有代言人需保持形象、不得影響形象的條款，若廣告方因此事欲解約，相信是說得過去的，甚至Joeman涉毒屬實的話，還可能會衍生相關求償。

陳建良強調，因目前案件仍在初步調查階段，廠商形式上應該都會先暫停活動，畢竟這類事件一定會造成影響，至於是否解約，要看Joeman的態度與調查結果，且依據民法，合約只要你情我約就可以解除，若Joeman自知理虧，也可以與廠商先行協議解約。

Joeman稍早則透過律師發出聲明，對於造成社會紛擾不安深感遺憾與抱歉，但表示基於偵查不公開，無法透露案情細節。