女星小甜甜（張可昀）控訴宋晉賢家暴，雙方在2023年正式離婚。日前卻遭前夫指控虐狗風波，隨後開直播爆哭要前夫「放過她」，兩人私事依舊經常鬧上媒體版面。今（6日）宋晉賢IG限動發出一則動態諷刺小甜甜「刮車」，掀起關注。

宋晉賢今突然在限動提問「何謂說謊？何謂造謠？」，並曬出一段自己車子被刮傷的影片，諷刺小甜甜「我前幾天被一位中年騎士追撞，導致車損（好心疼），結果我說是張可昀小甜甜刮的，這就是說謊！」，更在這則動態中提到對方黑歷史「張峰奇被小甜甜張可昀刮車是事實！」。對此，小甜甜經紀人接受《三立新聞網》訪問表示「這部分我們不想再做任何回應了，而且也不懂他想表達的意思！」。

宋晉賢突發文「被刮車」，引發關注。（圖／翻攝自宋晉賢IG）

宋晉賢離婚前曾受訪表示，小甜甜和夫家關係冰冷，數落老婆因沒父沒母的成長背景，導致「把婚姻當兒戲」，現在恢復單身後，宋晉賢朝自媒體發展，開了YouTube頻道「紳士大丈夫」，主體為旅遊、美食、訪談、醫美等。但兩人依舊經常在網上隔空交戰。

小甜甜（張可昀）過去以諧星身分在電視圈走紅，不計形象的搞笑讓她被大眾熟知，隨後也積極進軍影視圈，接連演了多部電視劇。2021年與宋晉賢結婚，2023年宣布離婚。