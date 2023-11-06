銀行公會之前將所訂企業相關金融協助措施施行期間延長至今年12月底止，鑒於該等協助措施的施行期間將於今年12月31日屆期，銀行公會考量全球因通貨膨脹而起的升息等因素，對經濟造成的衝擊，加以部分產業尚未完全擺脫疫情影響，因此配合政府政策規劃，提供企業有充分恢復的緩衝期間，以減輕財務壓力，並持續協助產業強化疫後經濟復甦動能。

銀行公會10月20日第14屆第11次理監事聯席會議通過將所訂企業舊有貸款展延的金融協助措施續予延長，並函報金管會及中央銀行備查，俟主管機關核復後函知各會員銀行配合辦理。

首先，企業有繼續經營意願且繳息正常者，如有財務周轉需要，在2024年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月，以及舊貸展延案件的存單徵提鬆綁、免徵提預估財報等簡化措施，也一併延長至2024年12月31日。

此外，會員銀行辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範的受理申請期限，自今年12月31日延長至2024年12月31日。