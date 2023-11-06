俄烏戰爭當中，最活躍的武器是無人機，烏克蘭與俄羅斯皆如此。為了對抗無人機，烏克蘭自行研發「食人魚」電波干擾器，它的體積不大，可以安裝在軍車與裝甲車上，方圓600公尺內的區域，無人機皆會被干擾，現已完成實地測試，準備進行大規模生產。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭數位部長費德羅夫( Mykhailo Fedorov)在推特(Twitter,現稱為x）上宣布了這一消息。這套電子戰系統的全稱叫Piranha AVD 360，簡稱食人魚系統，由烏克蘭本土電子公司「食人魚科技」(Piranha-Tech)開發，他們聲稱該裝備的功率≥200瓦，360是指可以在周邊覆蓋起360度的保護區域，直徑大約600公尺。

當電子戰系統啟動時，敵方無人機或四軸飛行器，會被大量的電子雜訊干擾到無法接收命令或傳輸資料。結果，無人機與控制端失聯，可能懸停在當場，也可能失控的從空中墜落。此外，「食人魚」系統也會干擾衛星導航，包括俄羅斯的「格洛納斯」(GLONASS)衛星導航系統。

費德羅夫發表的測試影片，一架無人機追蹤正在疾駛的車輛，當無人機持續接近時，畫面就出現愈來愈明顯的更新延遲；接近到一定程度時，突然畫面定格不動，無人機與遙控端失去聯絡。

Efficient protection from Russian UAVs for aromored vehicles & personnel. Quite unique electronic warfare system — Piranha AVD 360. It creates protective dome up to 600 meters around & jams satellite navigation systems, such as 🇷🇺GLONASS. New tech supported by @BRAVE1ua. pic.twitter.com/IUUrJz2GDJ — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) November 2, 2023

研發公司表示，安裝在軍用車輛時，為了增強電波功率，需要把3支鰭狀天線安裝在車外，效果才會好。除了這一點，其他就不需要特別改造車子。烏克蘭國防部門表示，這套裝備顯示了烏克蘭本土的技術與研發能力，烏克蘭官方會全力協助量產，抵禦敵方無人機的威脅。