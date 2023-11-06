優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，如今做了快有13年，在網路上形象良好；今日卻驚傳他剛回國就因持有大麻被逮，而他今（6）日原訂晚上7點上新影片，企劃製作人也發聲了。

負責Joeman「Joe是要對決」的網紅製作人「痣作人」在爆發染毒新聞後在限時動態曬出企劃的倒數截圖，似乎仍不改變時間或內容，照常上新片，影片是Joeman合體網紅金魚腦體驗奢華早餐和平價早餐，許多聊天室的網友們都關注Joeman持毒事件，不過影片的內容和簡介都沒有對持毒事件多做回應。

Joeman企劃製作人分享首播倒數的截圖。（圖／ken750305 Instagram）

（來源／影片取自Joeman YouTube，如遭刪除請見諒。）

許多網友留言：「哈們」、「一切都是為了新的題材」、「敲碗奢華看守所對決廉價看守所」、「看來這集流量會破紀錄」、「身為公眾人物這樣成為壞榜樣真的不ok」、「拍片還是很有水準，很好看的！」、「原本都很支持你的～～現在出這種事情，真的難過～」「之後會拍外面的輕粥小菜對決勒戒所稀飯吃到飽嗎」、「這麼多前車之鑑了，其實就是故意的呀，消失吧，慢走不送」、「九面的人品本來就不怎麼樣了，包裝紙破掉了，原形畢露」、「身為粉絲，看到新聞很失望，無論是否以前的事，在台灣持有就是問題」、「讓人失望，希望早點出來說明」。

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