根據臺北市政府商業處今年4月統計，臺北市12個行政區計有64處商業密集地區及49處商圈，均有引人深入探索的歷史、古蹟傳承，適宜大宴小酌的中西料理、美食餐廳與排隊名店，以及規畫得宜的旅遊路線與購物據點，可說是臺北市最有生活風貎與人情味的觀光風景。

臺北市商圈聯合會理事長洪文和表示，甫結束的臺北網紅節嘉年華，有10家最具特色的臺北商圈店家參與，推出眾多良品好物，透過臺北網紅節的宣傳，藉由網紅們的鏡頭傳播，增加商圈店家曝光度，提振商圈在國內外能見度。

知名網紅羅嵐（左圖中紫衣長髮者）、小璇（右下圖穿皮衣者）、從零開始（右二圖右邊）把握參與臺北網紅節嘉年華的機會，拜訪臺北商圈的特色店家攤位，被各家推出的商品吸引。（圖／臺北網紅節提供）

參與臺北網紅節嘉年華10個品牌店家中，萬華艋舺商圈占了5家，其中有1910年創立的百年老店川業肉圓、開業74年的協興蛋業、傳承70年古早味的一肥仔麵店、成立66年的艋舺大豐魚丸店等老店，也有2019年才開業的網路打卡名店唯星蛋糕。看似不搭軋的老店、新秀，中式料理與法式烘焙，卻因為同屬一個商圈，加上第二代年輕人接手老店，彼此有著讓商圈共融、振興的意念，感情超好。

唯星蛋糕的老闆就對買香橙磅蛋糕的客人介紹斜對面攤位的協興蛋行，興沖沖的表示，店裡用的鹹蛋就是向協興蛋行購買的，味道足，今年中秋節鹹蛋黃布列塔尼酥餅賣得超好。

位於三水街上的大豐魚丸店，雖然沒辦法把製作魚丸的器具搬到活動現場，但1串4個、每串50元的麻辣或奶油口味的魚丸十分Ｑ彈，還有魚子在口腔中跳動，令人口味無窮，不由得對代代傳承的好技術比讚。

廣州街上的川業肉圓店裡的紅糟肉圓， QQ透明的皮，包裹大塊肉及筍絲，簡單調味，清蒸或油炸後，淋上店家的特製醬汁，就是艋舺在地人與上班族百吃不膩的味道，再配上一碗綜合羹，足以滿足口腹之慾。

搬到西園路上的一肥仔麵店，以道地臺灣庶民小吃最為網友推薦，豬油拌飯、福州乾拌麵、陽春麵、切仔麵，以及滷鴨蛋、紅糟肉等小菜，看似簡單，卻是艋舺人的日常美味。值得一提的是第4代接班人因為愛烘焙，開發超炫豆腐蛋糕，曾榮2022亞太十大伴手禮殊榮。

今年臺北網紅節嘉年華精選的商圈10大品牌，還有貓空休閒產業、愛國東路商圈的婚紗攝影、臺北市休閒農業、精品咖啡等知名品牌，滿足消費者吃喝玩樂的各種喜好。

舉例來說，每年雙十節至翌年春節是結婚旺季，來自愛國東路婚紗一條街的艾葳精品婚紗，就在現場提供與眾不同的客製化婚紗拍攝，盼能讓新人及親友留下最美的回憶。

在捷運昆陽站附近的宝其咖啡，2位女老闆自行選豆、烘焙，當熱水沖入咖啡粉的一瞬那，嘉年華現場香味四溢；為了推廣咖啡文化，2位老闆在周二公休日還會到附近的松山療養所所長宿舍（靜心苑-療癒古蹟）開設咖啡講座。

文山區包種茶聞名國際，喜堂茶葉、貓空休閒農業園區提供臺灣在地好茶讓消費者靜心品茗。茶師阿亮是喜堂的堂主，從傳統中求創新，推動封藏夢想祈福茶的概念，希望帶給每個人滿滿的幸福感，以及對未來的期待。

網紅羅嵐、從零開始趁著參加臺北網紅節嘉年華的機會，一一拜訪臺北商圈的參加店家，對於各店家推出的商品都非常好奇，驚訝地表示自己生活在臺北市，卻是首次看到這麼多特色美食與創意商品。羅嵐一走進臺北市休閒農業發展協會的攤位就驚呼連連，對各家休閒農園提供的DIY商品愛不釋手，強調自己一定要親自去做海芋小夜燈、艾草蚊香或茶樹精油。