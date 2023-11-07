日本鑒於鄰國北韓的威脅日增，今天自5年來首度在首都東京舉行飛彈疏散演習，其中在練馬區的演習約有60名參加民眾躲進一座火車站進行掩護。

路透社報導，擁有核子武器的北韓近期進行連串各種飛彈試射，從短程飛彈、巡弋飛彈到能攻擊美國本土的強大洲際彈道飛彈。其中一些試射引發了日本的全國瞬時警報系統（J-Alert）啟動，包括8月24日一枚北韓飛彈飛越日本南部島嶼上空時。

全國瞬時警報系統若啟動，日本當局便能透過電視、電子郵件和手機通知功能立即對所有民眾發送警報。

日本今年已在全國各地舉行逾12場這類演習，但今天是2018年以來首次在東京舉行。

參加的民眾身穿背心，在一座火車站和一座公園被分成幾組。當演習警報響起，警察和防災官員使用擴音器催促各組民眾躲進指定避難區，民眾抵達後雙手抱頭蹲下。

不過，一名協助今天演習的防災官員告訴路透社，一些日本民眾仍然不知道當全國瞬時警報系統響起後該怎麼辦，凸顯進行更多演練的必要性。

這名官員說：「我認為我們有必要繼續進行演練，好讓民眾知道，當（飛彈）落下或飛越上空時該採取哪些正確行動。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1121106