前高市議員、現任第6選區立委參選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜遭人檢舉，指示兩名陳姓男子以每份500元的代價收購上千份連署書。高雄地檢署6日晚間證實此事，由於陳乃靜等3人對案情避重就輕，依違反選罷法向高雄地院聲押獲准。

陳乃靜2002年參選高市議員，以無黨籍身分拿下第四選區最高票勝選，2022年替前議長許崑源女兒、市議員許采蓁站台，擔任後援會長。今年8月替郭倍宏站台，擔任後援總會長。

檢調上月26日才查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌以1份200至1000元不等的價格收購連署書，訊後以30萬元交保候傳；曾姓女子也因收購連署書，否認犯行，遭高雄地院裁定羈押禁見。

三民區經營機車行的李姓男子2日也遭檢調查獲，以一份400元的價格向客人收購連署書，到案後避重就輕遭收押，事後還被查出具有民進黨代表的身分。

雄檢調查發現，陳乃靜指示另外兩名陳姓男子，以每份500元的代價收購上千份連署書，已查扣相關證物並帶回相關人等說明，訊後認為陳乃靜等3人罪嫌重大，向高雄地院聲押獲准，其餘相關證人及被告訊後請回。