一位在台積電上班的科技男近日在Dcard抱怨，年底要打考績，卻被黑函流言掃射，還被主管約談，儘管努力解釋，主管直接擺明考績結果是「S-」。這位台積男驚訝表示，這不就是社群平常那些靠北文章嗎？沒想到他自己也變成受害的主角！最後他感嘆說，「祝福各位，加油，我先下車了！」

這位台積男在Dcard指出，可能是要打年底考績了吧，各種黑函或是流言蜚語瘋狂掃射，看見黑影就開槍。沒想到他也成了別人口中的主角，還被請去約談。事到如今過了一個多月，主管直接擺明跟他說，因為某些人講的事情，因此在他面前揭露年底考績是「S-」。

台積男驚訝表示，這樣不合理的事情居然從主管口中聽到，當下也是詢問為什麼？但主管的解釋也完全不合理，即使努力跟他解釋一番。

台積男突然靈光一閃想到，這不就是FB社團內跟Dcard那些文章嗎？這種事情居然會發生在他身上？他居然變成了這樣的受害者主角？

台積男想問網路上大大，他該申訴嗎？可是要申訴的話要等到明年二月底！網路上很多人都說申訴之後本人一定黑掉，且很難繼續待在這公司，這條路好像也沒比較好。

台積男直言，這兩天放假想了很多，決定就做到這月底領完這包就好。不合理的考績只有0次跟無限次，早早遇到也好，至少浪費的時間停損點還早。

台積男感嘆，只是阿~ 這樣子的離譜行徑，居然是真實並會發生在每一位進台積電的人身上。他推測大多數那些撐著的學長姊也一定有數次不合理的對待卻又苦吞了下來吧！害怕繼續待在這裡，只會受到更多委屈！最後他說，「祝福各位，加油，我先下車了！」

台積電內部考績制度分為4等，從最優到最差排序是O（Outstanding）代表傑出、S（Successful）代表達標、I（Improvement needed）意指需要加強、U（Unacceptable）意指未達標，其中在S達標這類等級中，又細分為S+、S、S-。據傳，內部8成的員工都得S，而表現最優的O，僅有1成的員工能拿到。