陸委會副主委梁文傑遭爆吸食加熱菸，衛福部長薛瑞元今指出，該罰就罰，如果有足夠的證據，就沒有意外，處罰應該是在2000至1萬元。台北市衛生局今表示，今日會函請梁文傑收文後7日內向衛生局陳述意見，如果確定違法將開罰，原則上希望一周內可結束此案。

陳琬惠接獲檢舉，梁文傑今年在一場新潮流高層飲酒趴中，肆無忌憚地吸食加熱菸，新版《菸害防制法》上路後，加熱菸需通過健康風險評估審查才可上市，至今未有產品通過審查，市面上的加熱菸都是違法，呼籲薛瑞元說明，是否要依法開罰。

薛瑞元今出席衛環委員會前受訪指出「該罰就罰」，如果有足夠的證據，就沒有意外，根據《菸害防制法》，相關罰鍰應是介於2000元至1萬元之間；董氏基金會則表示，將向衛生局提出檢舉，呼籲政府追查源頭，輸入業者最重恐面臨5000萬元罰鍰。

台北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，目前沒接到董氏基金會檢舉，但因為媒體有相關報導，今日會函請梁文傑收文後7天內，應書面或當面向衛生局陳述意見，衛生局也同步搜集、研判相關證據，再決定是否開罰。

她指出，如果確定梁文傑違法，將開罰2000元至1萬元罰鍰，整件案子原則上希望一周內完成。

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