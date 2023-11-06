民進黨總統參選人賴清德日前被踢爆萬里老家違建爭議，近日還被指出沒有繳稅紀錄，但他4日在造勢場合提及此事時，竟哽咽稱父親留下的只有貧窮。政大地政系教授徐世榮今(6日)對此發文表示，賴清德當初對南鐵沿線強拆不手軟，「為什麼自己的家才是家，別人的家就都不是家呢？」

「哽咽的賴清德與哭泣的黃春香！」徐世榮在臉書發文表示，賴清德對自己萬里的老家是惜命命，公開哽咽掉眼淚，就是希望能夠保留，不要被拆；反之，對南鐵沿線居民呢？他則是絕不手軟的強拆，完全看不見也聽不到人民的哀嚎及哭泣。

徐世榮質疑：要請教賴清德，為什麼自己的家才是家，別人的家就都不是家呢？

PTT鄉民表示「綠能你不能，拆屋做功德」、「登革熱死一堆都可以因為傲嬌不上議會了」、「人家新潮流哥布林金孫」、「哭就可以過關喔？有病」、「南鐵居民有黨證嗎？沒有就閉嘴」、「不是礦工就別說自己多可憐」、「這是最好的對比」、「1坪90萬」、「逃稅哭一下就沒事了」、「未來的總統帶頭蓋違建，棒棒」、「開始情勒了，賴導兼演員」、「別人家又不是龍穴」、「迴力鏢來了」、「南鐵居民有要選總統嗎？」

還有人說「照他邏輯，其他長照悲歌跟低收入戶霸佔土地，就都不用繳稅跟拆除？」、「一個政治人物，誠信是最基本的條件」、「林飛帆就別拿出來搞笑了」、「這教授不是超挺綠的嗎」、「賴導示範哽咽」、「對耶南鐵那時有夠鴨霸，自己卻不拆」、「這種貨色當總統，台灣之恥」、「到底在哽咽什麼？違建就拆、欠稅就繳啊」、「再吵就不進議會了」、「總統候選人為自己的違建哭是哪招」、「徐老師沒色盲給推」。