在一般民眾的印象中，外送員多為20、30歲的年輕人，實際上中年外送員也不少。不過近期在大陸，卻傳出有外送業者設下年齡規範，指稱騎手（外送員）年齡超過45歲，系統就不再派送訂單，引爆了許多外送員的「年齡焦慮」。

美食外送平台興起，也吸引不少人投入外送員的行列。但據《證券時報》與《澎湃新聞》等多家陸媒報導，大陸社群網站與平台之間近日流傳1張「配送服務年齡到限通知」，聲稱外送員一旦超過45歲，就不再符合外賣平台龍頭業者美團及配送商的服務規範，因此系統將不再送單。

消息傳出後，有網友在微博上笑說，「以後年紀大，想去送外賣都不行了」。其實關於美團外送員年齡的傳言並非第一次。今年3月也有人在社群平台貼出收到的美團通知單，聲稱「美團外賣以後沒有大齡騎手了」。該名網友表示，因為自己年齡太大才收到這份通知。

不過經《證券時報》記者聯繫美團客服求證，客服人員表示，只要是年齡在18歲到57歲，都可以申請成為美團外送員，「沒有45歲停止派單一說」。

美團平台工作人員表示，會對外送員設下18歲到57歲的年齡限制，是因為考慮到配送過程中的相關安全因素，在此年齡範圍內，只要符合相關條件，都可以註冊為外送員，網傳的45歲年齡上限是虛假不實訊息。

美團招聘專員指出，年齡限制是出於安全考量，不過有的站點會稍微放寬限制，年齡大一點也可以。