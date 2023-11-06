今（6日）知名網紅蕾菈夫妻及百萬YouTuber「Joeman」持有大麻被新北市警方逮捕，且涉案者高達10人。
蕾菈稍早透過律師發布2點聲明：
一、何蕾伊菈小姐於今日主動配合檢警調查,經檢察官訊問後，目前已無保釋回。
二、諸多媒體報導稱本案涉及自國外攜帶毒品入境，甚至稱何蕾伊菈小姐經地署「交保候傳」云云，皆非實在，特此澄清，並感謝社會各界對此事之關心。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
今（6日）知名網紅蕾菈夫妻及百萬YouTuber「Joeman」持有大麻被新北市警方逮捕，且涉案者高達10人。
蕾菈稍早透過律師發布2點聲明：
一、何蕾伊菈小姐於今日主動配合檢警調查,經檢察官訊問後，目前已無保釋回。
二、諸多媒體報導稱本案涉及自國外攜帶毒品入境，甚至稱何蕾伊菈小姐經地署「交保候傳」云云，皆非實在，特此澄清，並感謝社會各界對此事之關心。
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