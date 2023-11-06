警方則在2人的臥室床頭櫃查獲約1公克的大麻。（圖／警方提供）

百萬網紅Joeman和蕾菈夫妻驚爆持毒，今日都遭新北市刑大逮捕，警方到達蕾拉住處時，她正好要送小孩上課，丈夫湯宇則假裝鎮定，當警方在2人床頭搜出大麻時，蕾菈更辯稱「不知道這是什麼」，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，經新北地檢署複訊後，無保請回。

據了解，警方今日前往蕾拉住處搜索時，她正好要送小孩上課，而其丈夫湯宇面對警方則假裝鎮定，見警方持搜索票後仍不積極配合，要警方「自己去找」，而警方在2人臥室床頭櫃內找到大麻，蕾菈更辯稱「不知道這是什麼」，警方依法偵辦。

新北市刑大日前接獲線報，指有知名網紅疑似涉毒，經深入調查後，今6日上午見時機成熟前往9處搜索攻堅，先後逮捕網紅蕾菈及其老公湯宇及Joeman（本名翁雋明）等10人。

警方到蕾拉夫妻中和的住處查緝時，蕾菈應出來門，她正好要送大女兒去學校，而其丈夫湯宇面對警方則佯裝鎮定，要警方「自己搜」，警方則在2人的臥室床頭櫃查獲約1公克的大麻。

而蕾菈面對警方的詢問，竟稱「我不知道這是什麼」，湯宇則稱器具是從泰國購入，但「不知道大麻怎麼來的」，拒不承認和透露毒品來源，訊後被依毒品罪嫌偵辦。經新北地檢署複訊後，無保請回。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！