威力彩自從中秋加碼2億之後頭獎一直都沒有開出，已連續10期槓龜，今（6）日累積頭獎來到5億。最新獎號已經出爐，想要在年底之前早別人一步領到「年終獎金」，一舉翻身成為鈔票數到手軟的億萬富翁，趕緊拿出手中的彩券兌獎！

威力彩今晚開出第112000089期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為11、15、22、30、33、38，第二區中獎號碼為05。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。