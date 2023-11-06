藍白整合陷僵局，國民黨主席朱立倫提出以日本、德國模式決定「藍白合」總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持全民調。粉專「政客爽」強調，柯、侯代表的是政黨理念跟價值，不是一人意志凌駕整個國家。除納入政黨民調外，還有50％是侯柯兩人的對比式民調可以計算，完全能展現中間選民的意志。現在已經不是封建時代，內閣制精神就該有考慮政黨理念的層面，民主政治革新要優秀的治國團隊，而不是皇帝。

「國民黨提德國式初選就是全民調！」政客爽今(6日)在臉書發文指出，聯合政府的精神當然要納入政黨民調，如果我們希望政治明星、一人獨裁政治的時代結束，就需要更好的制度！既然要談聯合政府，政黨的理念當然很重要，總統大選、立委選舉要全面合作，怎麼可能只是侯柯兩人之前的差別？先搞清楚柯文哲、侯友宜都是「政黨推選出來的總統候選人」，代表的是政黨理念跟價值，不是一人意志凌駕整個國家、政黨。

政客爽強調，民眾黨主戰派如果認同柯文哲的理念，認為要「要超越藍綠」，就不應該害柯文哲，讓柯文哲背棄過去聯合政府的核心價值，如果民眾黨跟國民黨都需要經過全民的檢驗，那麼國民黨提的德國制全民調方案當然是符合柯文哲「聯合政府」的理念！「又有人說，納入政黨民調不能代表中間選民，錯！」還有50％是侯柯兩人的對比式民調可以計算，這完全能展現中間選民的意志。

政客爽直言，一堆人在討論侯柯配、柯侯配，現在已經不是封建時代的皇帝制度，而且柯文哲主打內閣制精神，那更應該考慮的是政黨的治國團隊，怎麼會有人天真的認為一個人就能治理好國家？想要改變台灣，不該成為一場政治零和博弈，而是民主政治的全面革新，內閣制精神就該有考慮政黨理念的層面，我們要優秀的治國團隊，而不是皇帝。