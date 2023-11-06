首爾當局今天表示，南韓計劃11月30日發射第一枚自製間諜衛星，以利監視正在擴張核武軍火庫的北韓。

美聯社報導，在南韓宣布發射間諜衛星計畫之前，北韓原訂於10月第3度嘗試發射間諜衛星，但未如期發射，疑似因為技術問題。

南韓國防部發言人全河圭（Jeon Ha Gyu，音譯）今天告訴媒體，南韓將於11月30日在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射首枚自製間諜衛星。

根據南韓國防部防衛事業廳（Defense Acquisition Program Administration），衛星將由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載。依照和SpaceX簽定的合約，南韓計劃於2025年以前再發射4枚間諜衛星。

南韓目前沒有自己的軍用偵察衛星，而是仰賴美國間諜衛星監視北韓的動態。

一旦自製間諜衛星發射成功，南韓將具備一套獨立的太空監視系統，可以針對北韓進行近乎即時的監視。