民眾黨立委陳琬惠5日接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。對此，梁文傑指出，當天單純是朋友聚會，不是什麼「趴」，若有違反法令，該罰就罰。對此，前立委沈富雄6日就表示「梁文傑抽加熱菸的鏡頭，有四個人，其中一個是潘孟安，潘孟安是掌賴清德兵符的人，掌兵符的人跟我們的陸委會副主委梁文傑在同一個房間，你的選情那麼輕鬆啊？」引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「梁文傑抽加熱菸的鏡頭，有四個人，其他兩個不曉得是誰，要查」，沈富雄強調，「還有一個是潘孟安，潘孟安是掌賴清德兵符的人，掌兵符的人跟我們的陸委會副主委梁文傑在同一個房間，你的選情那麼輕鬆啊？怎麼可以跟陸委會的副主委去居酒屋？」

沈富雄最後更點出關鍵，「他們都是新潮流的，這就是關鍵，所以你們新潮流的共同志趣、共同厲害遠大於選舉」。

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