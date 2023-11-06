外交部長吳釗燮11月6日至12日應邀出訪拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛等波羅的海三國，預計出席立陶宛舉辦的高階論壇，並將赴拉脫維亞及愛沙尼亞的智庫發表公開演講。外交部表示，此行將傳達我國與波海三國人民同樣秉持自由民主信念，以及致力對抗極權的努力及決心。

外交部發言人劉永健指出，愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃、立陶宛國會外交委員會主席帕季格及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和今年8月6日至11日聯袂訪台，立陶宛國會議長希米利特也於10月22日至25日訪台，展現台灣與波海國家雙邊交流互動的蓬勃發展。訪團當時也邀約吳釗燮前往各國。

他說，此次吳釗燮回應波海國家的友誼出訪，將開啟雙邊關係的新頁，預計將出席立陶宛「民主之未來：對抗極權主義」高階論壇外，另將赴「拉脫維亞國際事務研究所」及愛沙尼亞「國際防禦安全中心」兩智庫發表公開演講。

吳釗燮此行也將會晤政、學各界重要人士，就台灣與波海三國的政經及社會等各項議題廣泛交換意見，持續為提升中的雙邊關係注入活力。劉永健強調，外交部將持續提升與波海三國間各領域的合作交流，奠立雙邊民主同盟及互惠合作的堅實基礎。