世界貿易組織(WTO)5年一度的對台貿易政策檢討會，台灣時間7、9兩日將在瑞士日內瓦舉行，我方由經濟部次長陳正祺率團領軍接受各方考驗。目前已有包含中國在內的18國對我提出多達400道考題，題目含總經、農漁業、服務業、能源等。對岸也有出題，不過並無乘機拷問先前質疑違反貿易壁壘之事。

這是台灣在WTO的第5次貿易政策檢討會議，上一次是2018年。世貿組織為促進貿易措施透明化，強化會員遵守WTO規範，會定期舉辦貿易政策檢討(TPR)會議，164個會員體都得輪流報告並回答問題。

本次會議將由WTO貿易政策檢討機構主席沙烏地阿拉伯王國駐WTO大使Mr. Saqer Abdullah ALMOQBEL主持，我方報告團除了經濟部外，還有行政院經貿談判辦公、陸委會、NCC、金管會、外交部等各單位，陣容龐大。

會議前統計有18個會員，對我國提出近400項提問，涵蓋總體經濟、農業、漁業、服務業、產業、能源、投資等議題。經濟部表示，提問最多的是我國淨零政策、能源轉型、再生能源布建等。另外就是我國正在推動的5＋2產業創新計劃、中小企業稅制抵扣等。

中國大陸也是提問國之一，詢問的是我國產創條例，鼓勵產業升級的政策部份。經濟部指出，對岸並無針對近期貿易壁壘爭議在此關切，上一次問題也是我出口服務運作等經貿政策，並無藉此會刁難。

會議首日，我方會由陳正祺說明近年來我國重要經貿政策及經貿發展成果，第2日會議會則回應會員提問，統整說明各國關切的經貿議題。