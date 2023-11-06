在野訴求政黨輪替，主張組成聯合政府，民進黨總統參選人賴清德在今晚播出的網路節目《大雲時堂》專訪中說，聯合政府是在政黨無法單獨過半時的不得已作為，他未來若勝選總統，將團結在野力量面對挑戰，內閣也將考慮進用在野人才，「好的人才，為什麼不呢」，他一直都這樣期待。

主持人李四端問到，為何「下架民進黨」始終是龐大的數字，賴清德解釋，民調顯示民進黨政黨支持度是三成多，國民黨兩成多、接近三成，民眾黨大概一成多、接近兩成，藍白加起來大概就有近六成，但反過來問讚不讚成國民黨、民眾黨執政，就有七成多、八成的人反對，「這是命題的關係。」

賴清德認為，在野黨很厲害，斷言不希望民進黨繼續執政者有六成多，但是不諱言地是，執政的確是有些包袱，他當候選人必須繼續爭取國人的支持，要開誠布公。

李四端接著問，民進黨此次爭取國會過半，是否會造成民進黨一黨獨大？賴清德說，民主政治就是政黨政治，也是責任政治，一個健全的民主國家，政黨理應在每次競選時推出好的人選和國政藍圖，爭取國人支持，也要爭取獨力執政，才有辦法落實理想。

對於聯合政府，賴清德提到，歐洲許多國家是多黨政治，因為沒有辦法單獨過半才組成聯合政府，但聯合政府倒閣非常不穩定，社會混亂，也就是說，聯合政府是在沒有過半的狀況之下，不得不採取的作為，而非在選舉時馬上訴求要籌組聯合政府。

李四端接著問，如果民進黨得到多數執政，對於在野黨的態度是什麼？賴清德說，他會團結大家，因為台灣正面臨國際挑戰或極權主義威脅，因此要團結，要將國家利益擺在政黨利益前，政黨利益擺在個人利益前，他既然當總統，就沒有私人利益，也不該為自己政黨著想，「要謀的福利是全國人民的福利，是國家長遠的利益。」

賴清德說，在此種狀況下才有辦法號召在野支持，他也會發揮民主精神，落實民主治理，譬如開放政府，讓各方的意見都可以進到政府裡面來。至於是否考慮未來的行政院長或閣員有在野人士嗎？賴清德回應，好的人才，為什麼不呢，他一直都這樣期待。