27歲歐陽妮妮是著名星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，她還有兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣。近日因為開箱愛馬仕戰利品遭酸民毒舌猛攻「一事無成又愛炫富、蹭妹」，忍不住怒回「阿乾（干）你屁事！」。網紅陳沂對此事發聲「會投胎就是一種本事」，釣歐陽妮妮本尊開嗆了。

歐陽妮妮在大陸社交平台「小紅書」發文分享日常，怎料竟遭網友留言批評「妮妮就是一事無成又愛在自媒體炫富，買一堆超過自己經濟能力的愛馬仕包又死不承認都是靠妹蹭名氣」，讓她暴怒回擊該網友「是喔～阿乾（干）你屁事！請問我有錢花到你的錢了嗎？死不承認又是哪裡來的？我需要去跟誰承認什麼嗎？你自己賺不到錢去羨慕別人去分析別人，留下這個評論跟猜想，對你的人生有什麼幫助嗎？我蹭誰的名氣有關你什麼事？還是你羨慕我有妹妹蹭你沒有？你真無聊呢～去評論批評這輩子你不會認識的人，對你的人生有什麼幫助嗎？好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！不要自己在那邊吃不到葡萄說葡萄酸」。

歐陽妮妮「小紅書」PO文底下遭網友留言嗆 「一事無成又愛炫富、蹭妹」。（圖/歐陽妮妮 小紅書 ）

針對此事，今（6日）陳沂也透過臉書表示看法「以歐陽妮妮檯面上演藝收入來看，應該是沒辦法靠自己買那麼多精品，但會投胎就是一種本事，靠家裡炫富是她的自由」，陳沂笑稱「網友評論一事無成又愛炫富其實也沒說錯，妮妮不知道在激動什麼？而且我不知道為什麼賺錢就一定要買愛馬仕欸。賺錢不就是為了過自己想過的生活嗎？妳想要愛馬仕人家不一定要啊！」。

陳沂直言「不要把妳的價值觀強加在別人身上」。歐陽妮妮也火速趕到陳沂貼文底下筆戰，怒譙「可以請你去看看全部的原話再來評論嗎？完整版在這裡，他針對愛馬仕在說～所以我才會這樣回，沒有好好去看還來這邊品頭論足別人」，陳沂則回應「我看過啊，沒有斷章取義，我還刻意少寫了靠妹蹭名氣那part，因為我覺得是靠爸不是靠妹，會投胎是本事，完全沒問題。至於網友只是說認為妳買一堆超過自己經濟能力的愛馬仕，怎麼得出叫網友賺錢買愛馬仕的結論？」。

陳沂表示「會投胎就是一種本事」，釣歐陽妮妮筆戰開嗆。（圖／截自陳沂臉書）

陳沂說「網友酸妳的點，要回酸也不會是這樣嗆，妳的回應『哼，怎樣，我有你沒有』，跟國中生吵架沒兩樣」。歐陽妮妮則氣炸回飆「陳沂，我認為像妳喜歡在網路上喜歡這樣說別人的，這個行為更無聊。還有為什麼要罵國中生？很多國中生都很聰明！不會像妳亂罵人，比你有都有智慧的多了！在我眼裡你連國中生都不如。就像你說的，言論自由，我也自由表達我想說的～我也不要浪費時間在妳身上，因為我的人生有太多美好的事情！不用靠批評別人來賺錢， 我驕傲」。