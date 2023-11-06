距離2024總統大選僅剩68天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。對此，前立委郭正亮6日就表示，「朱立倫的第二個方案德國聯立方案，大家要好好想一想這個方案，尤其是民眾黨，這個方案就是候選人一半，政黨支持度一半，政黨支持度小黨也不一定不高，政黨搞不好比較有作為，我看過很多次民調，民眾黨的支持度也有高過國民黨的時候」，引發討論。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「目前態勢上很明朗了，朱立倫提了第一個日本方案，民眾黨就說69：11這個太明顯了，柯文哲要讓3％，國民黨也覺得太沒面子了，但朱立倫的第二個方案德國聯立方案，大家要好好想一想這個方案，尤其是民眾黨，這個方案就是候選人一半，政黨支持度一半，政黨支持度小黨也不一定不高，政黨搞不好比較有作為」，郭正亮更坦言，「我看過很多次民調，民眾黨的支持度也有高過國民黨的時候，當然也是變化，可是絕對不是69：11」。

郭正亮坦言，「大家就朝這個角度想，因為這是朱立倫提的方案，做政治最重要的還是行政權，只有行政權是真的，其他都是虛的，而且行政權直接影響到明年兩岸的緊張程度，民眾黨真的要好好考慮」，郭正亮最後更說，「如果最後破局，就算民眾黨拿到10席不分區，那也只有113席的11分之一不到，那能發揮多少作用？你了不起就是在關鍵少數的投票會有一些作用，但不可能主導法案的」。