以色列-哈瑪斯戰爭持續引發全世界各地的反猶情緒，一名住在美國印第安納波利斯(Indianapolis，印第安納州首府)的巴勒斯坦女子，看到一棟建物外畫著大衛星(Star of David)就怒火中火燒，刻意開車衝撞，隨後被逮捕拘留。但是荒謬的是，那所建築實際上是一支反猶太主義社團在使用；也就是說，這是一起反猶者破壞反猶社團的場地的事件。

根據印第安納波利警方的消息，肇事者是34歲的巴勒斯坦裔女子魯巴•奧尼•阿爾馬特(Ruba Awni Almaghtheh)，她警方承認，她「確實是故意這麼做的。因為她看到10月7日之後，以色列對加薩當地同胞所做的事」，所以要「破壞這個看起來像以色列人學校的地方。」

她顯然不瞭解猶太人，猶太人絕不會把大衛星畫在自家門口，在猶太人居住區畫六芒星，那是歐洲反猶主義的黑歷史，猶太人的痛苦記憶，所以絕對不會這麼做。

黑色希伯來以色列成員，他們在2018年集結華盛頓遊行，聲稱自己才是希伯來文化的傳人。(圖/路透社)

事實上，畫著大衛星的建物，是一支名叫「黑色希伯來以色列人」(Black Hebrew Israelites，也稱「非裔希伯來主義者」)，此社團認為，最古老的希伯來人是來自非洲，在人種上屬於黑人，這沒有什麼理論依據。內政單位將「黑色希伯來」分類為黑人至上團體。

說來詭異的是，這些黑色希伯來自詡真正希伯來人，但他們極為仇視猶太人，認為猶太人竊佔了他們的文化。巴勒斯坦女子所衝撞的這個場地，已被南方貧困法律中心指定為「極端反猶主義團體」。

事件中沒有人受傷，衝撞時建築裡沒人。