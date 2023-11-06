許多人都會在美式賣場好市多購買各式肉品，滿足生活所需。一位男子近日在好市多台中北屯店買了梅花肉片，沒想到第三層肉片跟第一層、第二層都不同，幾乎沒有任何油花，貼文曝光後引發熱議。有些人認為若梅花肉完全沒油花，不如購買里肌肉，不過有老饕指出，其實口感還是有差，梅花肉部位的瘦肉比里肌肉還好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這是什麼神仙梅花肉片？這麼多年第一次買到這種上下層面差這麼多的，第二層都勉強接受，第三層這根本就是純瘦肉吧」；仔細一看可以發現，原PO買的台灣冷凍豬梅花火鍋片，第一層油花正常、第二層只帶些許油花，不過第三層只剩肉品外圍有油花。

對此，許多網友紛紛回應，「沒花肉片」、「我也買過這樣的，第三層瘦，瘦沒關係，可是肉片順紋切，煮好後吃起來真的很柴」、「所以這要客訴啊！第二層第三層油太少，根本不是梅花肉」、「底下放肥的不行，放瘦的也會被念，賣場好難」。

另外有老饕只出，「好想買到純瘦肉⋯」、「梅花部位的瘦肉口感比較好」、「如果是整條沒切過的梅花肉，一邊油花會多一點，另一邊會偏瘦（幾乎全瘦）」、「梅花的頭尾段，這很正常」。