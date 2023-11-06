1111地政節即將到來，新北市瑞芳地政事務所10日上午9時將在大廳舉辦「有趣的11個地段名知多少？」活動，只要參加活動、順利過關，就可以獲得居家好物洗衣粉一份，歡迎市民踴躍參與。

新北市瑞芳地政事務所主任陳弘益說，「地政節」是早年土地改革全面實施之際，為呼籲國人支持並響應此一政策而特別訂定，取「十一」二字相疊為「土」字形象之意涵，每年11月11日集會慶祝。

瑞芳地政所此次規劃活動配合地政節，在10日舉辦「有趣的11個地段名知多少？」活動，活動有11張有趣地段風景圖，民眾只要選擇任一地段答題，並依照圖上地理位置及地方特色，選出正確的地段名並黏貼於海報上，即可獲得洗衣粉1份。

瑞芳地政所另外指出，瑞芳區地籍圖重測成果圖於公開展覽將於17日結束，也希望藉由本次活動機會向民眾宣導本年度地籍圖重測新增的地段「黃金段」及「九份段」，歡迎民眾踴躍參與。