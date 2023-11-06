針對近期前總統馬英九質疑蔡政府施政一事，行政院發言人林子倫6日表示，政府施政表現成果如何，證據會說話。近年來在蔡英文總統領導下，政府施政除有實質成績，更獲得國際社會肯定。馬前總統曾為國家元首，對於政府各項施政情況應有所了解，卻為了選舉私利，無視政府與全體國人共同努力成果，發表謬於事實的評論，大失其前任國家元首格局。

林子倫表示，在國際評比部分，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「世界競爭力年報」，台灣排名第6，連5年進步，在2千萬人口以上的經濟體中，連續3年排名世界第一。今（2023）年英國經濟學人智庫的「民主指數報告」，台灣連續3年名列亞洲第1，美國傳統基金會公布的「經濟自由度指數」，台灣也連續2年名列「經濟自由」最優等級，全球184個經濟體中只有4個達到。

林子倫表示，在經濟發展部分，2016年至2023年間，政府推動「5＋2產業創新」、「六大核心戰略產業」，執行前瞻基礎建設，優化投資環境，讓台灣高科技產業在全球供應鏈上的地位屹立不搖，7年來全國經濟成長率不但通通正成長，於疫情期間的2021年更創6.53％新高，超越馬前總統過去承諾。全國上市櫃公司總市值也從馬總統最後一年的不到30兆台幣，倍增至2021年約62兆。

林子倫表示，在國家財政部分，蔡政府嚴格遵守財政紀律，2016年至今年6月，國家債務還本已達7,810億元，遠超過馬前總統8年的5,632億元。中央政府總決算歲入歲出餘絀部分，馬前總統任內8年共短絀9,021億元，蔡政府執政後不但由負轉正，累積至今更已超過1兆1,616億台幣。

林子倫表示，經濟持續成長的同時，政府也致力提升國人薪資待遇。在基本工資部分，過去馬政府8年調整5次，蔡政府7年即調薪7次，明（2024）年1月1日也將再第8次調升，相較2016年，總調幅為其2倍。同時，2008至2016年期間，軍公教人員僅調薪1次，幅度為3％，蔡總統7年調整3次，累積幅度達11.4％，其中明年高教學術研究加給調幅15％。另就警察勤務加給、消防空勤移民人員危險加給部分，今年7月1日起專案調高至15％，照顧第一線基層公務人員。

林子倫表示，在社福照顧部分，馬總統任內最後一年，政府少子女化對策經費僅有150億元，今年政府已提高至近1,100億，育兒津貼加倍，平價幼兒園名額也是過去的3倍，擴大不孕症補助更已超過8萬3千件，誕生1萬4千多個人工生殖寶寶。長照經費部分，馬前總統最後一年的長照預算為49.5億元，今年已增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也從原先9萬人增加至超過47.7萬人。

林子倫表示，在住宅政策方面，馬政府時期興辦社會住宅只有9千6百餘戶，蔡總統上任至今，直接興建部分今年底將達9萬5千戶，加上包租代管可望超過16萬戶。同時，馬前總統任內租金補貼在前6年每年只有2萬4千戶，最後二年為6萬戶，蔡政府於2020年即翻倍達到12萬戶，2022年為28萬戶，預計今年能達成50萬戶目標，政府盡全力落實居住正義。

林子倫表示，面對全球氣候變遷所帶來衝擊，世界各國無不積極進行能源轉型，蔡總統上任後加速推動各項綠能發展，離岸風電更是從零開始，至今已超過200座，綠能新增量已達12GW，為馬總統任內8年1.9GW的6倍之多，所核定的電廠裝置容量1,686萬瓩更是馬政府270萬瓩的6倍多。

林子倫表示，蔡政府7年來的成績表現，證據會說話，對於馬前總統8年任內施政，社會已有公評，透過相關數據與實績成績之比較，便可清楚明辨這7年來的努力與成果實屬不易。希望馬前總統能就實績論事，切勿再為了政黨之私，抹煞政府上下與全體國人7年多來所辛苦打拚的亮眼成果。