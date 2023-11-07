捷克與中國關係有破冰跡象，國安顧問波亞爾日前出訪北京會晤外長王毅，爭取擴大出口和恢復直航。
捷克國家安全顧問波亞爾（Tomáš Pojar）2日在北京會晤中國外交部長王毅，這是雙邊關係因台灣交惡以來，兩國高層首次公開會晤。
據中國官媒新華社，王毅表示，推動中捷關係健康穩定可持續發展，首先要遵守彼此政治承諾，尊重各自主權和領土完整，堅持互不干涉內政，維護好雙邊關係的政治基礎。
新華社引述波亞爾指出，捷方「願以務實態度推動對華關係」，堅持一個中國政策，這一點不會變化。
捷克新聞社（ČTK）報導，波亞爾與王毅會談時除觸及俄羅斯對烏克蘭的侵略、東亞局勢和恐怖主義，也討論如何提高捷克對中國的出口和恢復直航等雙邊關係議題。
捷克政府發言人史莫卡（Václav Smolka）表示，捷克有意與中國發展務實和對雙方都有利、建立在真誠對話的關係。
他證實，在中國政府歐洲事務特別代表日前訪問布拉格後，兩國即展開談判。
捷克近來與台灣關係熱絡，2020年1月首都布拉格與台北結為姊妹市，同年8月和今年3月參議院和眾議院議長先後率團訪台。
定期往返布拉格與北京的直飛航班，自從2020年3月取消後就沒有恢復；今年7月，中華航空從台北直飛布拉格的航班正式開航。
波亞爾出身外交官，曾任外交部次長，去年底由捷克總理費亞拉（Petr Fiala）任命為國家安全顧問，負責協調情報、國防並負責歐盟事務。（編輯：馮昭）1121106
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