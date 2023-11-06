違規臨停檢舉6月30日起恢復，違停記點新制也加嚴，1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發職業駕駛人不滿，日前發動車輛包圍交通部抗議。交通部今日與職業駕駛相關工會座談，工會提出3大訴求包括未畫設黃線臨停區，暫緩實施記點等，在會中達成初步共識。

全國汽車駕駛人權益聯盟晚間發布3點訴求，包括參考給台北市的方案，與22縣市地方政府協商，統一在道路每100至150公尺，畫設10％黃線，提供職業駕駛上下客、停卸貨，並且適用於一般駕駛臨停，但禁止違停。

全國汽車駕駛人權益聯盟指出，交通部將與內政部警政署協商，在道路規劃未完善，劃設黃線未完成之前，暫緩實施記點制度，特別是路口10公尺、公車站牌、併排停車（臨停項目），且不得影響人車交通安全的情況下。

第三為檢舉違規的事證，需要求檢舉人有動態3分鐘影片舉證，且真正影響人車交通安全，才能舉發，與警政署達成共識。全國汽車駕駛人權益聯盟表示，明日與貨運業者討論後，希望交通部與內政部做最後確認並對外正式公告。交通部晚間無法取得聯繫，至截稿前未回應。