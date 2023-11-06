國民黨主席朱立倫3日揭露，已親向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案來決定正副總統人選。而柯文哲則表示，仍主張全民調，「若民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都會禮讓，擔任副手」。對此，前立委沈富雄6日就表示，「聽說最近這一兩天朱立倫又丟了一個更新的方案，但沒有曝光，我覺得最好不要，因為你丟出來就是給柯文哲喘息的時間」，引發討論。

朱立倫3日表示，「我們希望用公開透明的方式，來推動未來第三波政治改革、聯合政府」。朱立倫強調，我們希望秉持原來的共識，不要回到原點去討論全民調跟民主初選，希望柯文哲跟所有好朋友靜下心來，要莫忘初衷。國民黨絕對不是為了贏過柯文哲、贏過民眾黨，而是為了第三波改革、兩岸和平、讓民眾安安心心過好日子。

朱立倫也指出，在三巨頭會議就跟另外兩人討論過，在電話中也有跟侯、柯二人提過，我有請大家好好思考。國民黨跟民眾黨有很多主戰派，自己滿心期待，但還是有困難，大家之後再好好想一想，「火車根本還沒到站」。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲心裡頭已經曉得『不行！不行！我快完了』，你又丟出一個東西給他，他又在那個東西上面大做文章，讓他多活了三天」，沈富雄更接著說，「最近柯文哲又在急了，聽說最近這一兩天朱立倫又丟了一個更新的方案，但沒有曝光，我覺得最好不要，因為你丟出來就是給柯文哲喘息的時間」。