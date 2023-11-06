Joeman、蕾菈夫妻爆出持毒醜聞，引起各界關注，更讓不少粉絲感到十分失望，對此資深媒體人黃揚明認為，Joeman涉毒後重創個人形象，傷害程度遠大於蕾菈夫妻，除非調整經營路線，否則可能因此一蹶不振。

「網紅這個圈子，人設很重要」。黃揚明在臉書發文指出，Joeman、蕾菈捲入毒品案，Joeman的影響絕對比較大，除了頻道訂閱數大，經常合作廠商多為上市公司、建商、車商、3C品牌，這些品牌會在意合作對象的「形象」。

至於「反骨男孩」出身的蕾菈，除了早期單親媽媽身份，以模仿鄧紫祺形象包裝，但敢說敢秀身材，並非所謂的「形象牌網紅」，老公湯宇是夜店DJ，夫妻兩人的頻道內容，與傳統網紅夫妻的經營之道有所不同。

黃揚明表示，Joeman涉毒後，未來的前途傷害遠大於蕾菈夫妻，除非他走上Toyz的負面聲量之路，畢竟在網紅圈，負面聲量也是聲量，只要有流量，就算爭議纏身也能持續生存，但人設崩壞後，若無法調整心態，可能就會從此一蹶不振。

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