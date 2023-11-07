南非政府今天表示，將召回駐以色列的所有外交官，以「傳達」南非對加薩情勢的嚴重關切。此外，加薩當局今天說，以軍夜間密集轟炸造成200多人死亡。

法新社報導，南非總統府秘書長恩茲哈漢尼（Khumbudzo Ntshavheni）告訴媒體，將要求所有駐特拉維夫的外交人員返國以進行諮詢，但未提供進一步細節。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）今天說：「我們極為關切巴勒斯坦的無辜平民和孩童持續遇害，我們認為以色列回應的本質已成為一種集體懲罰。」

她表示：「我們覺得重要的是傳達南非的關切，同時繼續呼籲全面停止（敵對）。」

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩走廊進入以色列突襲攻擊，以色列旋即展開報復性攻擊，加薩走廊戰火越演越烈。

以色列當局表示，哈瑪斯攻擊造成超過1400人死亡，其中大多是平民。哈瑪斯同時還挾持240多名人質。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以色列對加薩走廊的夜間密集攻擊已造成200多人死亡。

加薩衛生部說：「前晚的大屠殺已通報有超過200人死亡。」加薩衛生部還在聲明中指出，這些死亡人數僅涵蓋加薩市和加薩走廊的北部。

以色列無視聯合國援助機構呼籲停火的要求，今天開始展開「大規模」攻擊，密集轟炸加薩，而以色列士兵和哈瑪斯部隊在陸地戰鬥。聯合國援助機構譴責一個月來的衝突，造成平民死亡人數飆升。

加薩衛生部表示，以色列持續的空襲和砲擊，並派出地面部隊攻擊，目前總計奪走至少9700名巴勒斯坦人性命，當中大多數是平民。（譯者：劉淑琴）1121106