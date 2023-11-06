Toy談論Joeman涉毒案。（Toyz YouTube）

知名YouTuber「Joeman（九妹）」翁雋明今（6）日持毒遭逮，警方在其住處起出大麻及許多研磨工具，Joeman依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回。對此，曾因販毒被抓的網紅「Toyz」劉偉健分享自身案例，同時除了懷疑Joeman沒吸食的說法，同時也質疑為何Joeman可以驗尿不驗髮。

Toyz今日在YouTube直播質疑，驗尿是檢驗1、2周內有無吸食毒品，驗髮則是3到6個月，Joeman被起出大麻、捲菸紙、成品、研磨器、秤重等相關工具，結果卻只驗尿不驗髮，當初他被警方逮捕時，驗髮、驗尿都沒檢驗出毒性成份，結果還是被抓去勒戒，「檢察官就告訴我，『因為你是公眾人物』，然後我當天就抓去勒戒，我也勒戒了，那你們這些人，家裡有這麼多東西，你告訴我你沒有在抽？我不信、我真的不信」。

Toyz指出，Joeman聲稱大麻是網路上購買、僅持有但否認吸食與販售，可能不符合偵審自白的減刑條款，且由於Joeman是網路上購買，可能也不符合供出上游的減刑條款，「完蛋啦！」；Toyz以過來人建議Joeman，「要自白，至少要認罪，好不好？必須要認罪，不能不認罪啊，不認罪的話罪罰可能會加倍」，同時也指出，Joeman被起出許多吸食毒品的相關工具，「我想要不吸食的話，真的是蠻難的」。

Toyz認為，目前可以預期Joeman未來會被送去勒戒，「我認為，既然我都要驗髮了，且沒驗出來，因為是公眾人物就得勒戒，那Joeman作為我們的網紅大家長、台灣公眾人士，這麼知名、這麼的紅、這麼知性，再怎麼樣也要驗個髮啦我覺得，對不對？那勒戒是必須的」，希望檢警請Joeman驗髮，更好的方式則是Joeman自首去驗髮，若沒有驗出陽性反應就能大聲說話，且Joeman沒有勒戒說不過去，「畢竟是公眾人物」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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