開源情報顯示，俄羅斯恢復了 M-55「神秘B」(Mystic-B)高空偵察機的飛行。測試工作正在莫斯科附近的拉明斯科耶機場(Ramenskoye)展開，這引發了人們的好奇心，想要瞭解它要執行哪些任務。

根據烏克蘭《防務快報》(Defense Express)的報道，這架M-55的機翼下加裝了特殊的筴艙，可能是無線電技術偵察設備UKR-RT，這只是猜測，未被證實。

M-55是前蘇聯米希亞耶夫實驗設計局(OKB Myasishchev)所製作的高空飛機，蘇聯聲稱它為地球科學用途，就稱為地球物理( Geopsysica)，北約則認為，它是軍用高空偵察機，其地位與著名的洛克希德U-2「蛟龍夫人」(Dragon Lady)類似。

開情情報的M-55照片，機翼下有個功能不明的筴艙。(圖/defence-blog)

雖然與U-2外型不相同，但M-55同樣有著又長又平直的主翼，它的最大飛行高度達到21.5 公里。西方觀察家猜測，它可能是做為蘇聯中程彈道飛彈OTR-23 「歐卡」(Oka)的目標確認之用，但是該飛彈在冷戰後期的中程飛彈條約中被裁減而提前退役，後繼者是短程的9K720「伊斯坎德爾」飛彈。

另一方面， M-55問世時間太晚，直到1988 年才首次升空，此時OTR-23已經在談判桌上被裁減，因此M-55失去了戰爭用途，在1992年的法茵堡航展上與西方世界見面，之後就很少看到了。蘇聯解體後，各軍種的經費沒有著落，M-55只完成大約5架左右。根據官方規定，這些飛機被指定用於科學研究目的，但國防網站仍將它們列為偵察機。

M-55的重新出場，可能會應用在俄烏戰場上，擔任飛彈襲擊前後的偵察任務。