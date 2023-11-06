RFI: China's urgent deployment of warships in response to US presence in the South China Sea



The Chinese aircraft carrier Shandong (CV-17) recently entered the Western Pacific Ocean through the Bashi Strait, accompanied by guided-missile destroyers Guilin (Type 052D 164) and… pic.twitter.com/SpfiTbNt1r — Spotlight on China (@spotlightoncn) November 6, 2023

美國針對中東地區局勢部署2支航空母艦打擊群之際，同時在西太平洋派遣同樣數量的航空母艦打擊群，被指應對在區內活動的中國山東號航空母艦編隊。 據日本防衛省消息指出，山東號等多艘中國軍艦已於周一（6日）通過巴士海峽，由菲律賓海返回南海。

據《東網》報導，山東號航空母艦編隊上月26日穿越巴士海峽由南海前往菲律賓海，日本防衞省統合幕僚監部周一通報該編隊上月28日至今的動向，該批中國軍艦在這段期間位於沖繩縣宮古島東南方至南方的海域活動，與該島的距離最近是430公里，最遠是1,380公里。

日本防衛省說，這支中國山東號航母戰鬥群編隊的艦艇數量，連同核心航空母艦山東號在內最少6艘，最多時達到10艘。除了山東號航母之外，其餘9艘艦艇分別是055型驅逐艦大連號、延安號，052D型驅逐艦蘇州號、桂林號、長沙號，054A型護衞艦舟山號、許昌號、黃山號，以及901型綜合補給艦查干湖號。在上述部署菲律賓海期間，山東號艦載戰機及艦載直升機分別升降420次及150次。

China's Shandong aircraft carrier group returned to the South China Sea earlier today, according to Japan's MOD. pic.twitter.com/MXsD9zS7fx — Duan Dang (@duandang) November 6, 2023

另一方面，根據美國國防部周日（5日）發布的照片顯示，美國海軍雷根號與卡爾文森號2艘航空母艦當天在菲律賓海展開飛行演練作業，以及支援與日本海上自衞隊直升機驅逐艦日向號的聯合演習，展示美方能夠快速集給投射壓倒性的海上部隊、增加集體的戰鬥戰備狀態，支援一個自由、開放、包容性的印太地區。雷根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，預料由來自美國加州北島海軍航空站的卡爾文森號，接手在西太平洋巡航。