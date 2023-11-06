新北市刑事警察大隊6日上午逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman，搜獲毒品大麻，依毒品罪移送新北地檢署偵辦。針對網路有人議論，Joeman是否因曾拍片評比華為手機，給予好評而遭查水錶？前立委郭正亮強調，Joeman有一定的公信力，那支影片還蠻公正的，真正驗證了華為手機的優缺點。

「我是認為跟政治無關啦！」謝寒冰6日在《頭條開講》節目表示，就算跟政治有關，知名人物吸毒，本來就要得到應得的懲罰。因為他還年輕，既然被抓到，就趕快想辦法把它戒掉以後，不要再碰這個東西了。主持人周玉琴問，「大家覺得這是查水錶嗎？亮哥你覺得這跟政治有關嗎？」

「Joeman...你很難說是政治啦！他評華為那支影片還蠻公正的啦，那支我傳給很多朋友看啊！」郭正亮強調，因為Joeman有一定的公信力，而且大家還是認為他是台派。所以大家就認為，他是真正地驗證了華為有某些能力不錯。

郭正亮直言，可是打電競還是不行，這沒有辦法，因為電競碰到了3奈米的晶片，你怎麼拚？可是其他功能，Joeman就相當肯定。

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