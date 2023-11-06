大陸來台配偶徐春鶯日前傳出可能被民眾黨提名為不分區立委，退伍少將于北辰質疑徐春鶯心會在台灣嗎？對此，國民黨立委參選人游淑慧披露，陸配當不分區立委，第一個提名的是國民黨，2020年的時候國民黨就把牛春茹列為不分區立委第17名，而牛春茹當時是誰推薦的？于北辰！

民眾黨不分區立委名單傳出納入大陸來台配偶徐春鶯，遭到綠營猛攻。退伍少將、桃園市議員于北辰日前曾質疑徐春鶯，她生長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣嗎？

國民黨立委參選人游淑慧6日在《新聞大白話》披露，陸配當不分區立委，第一個提名的是國民黨，2020年的時候國民黨就把牛春茹列為不分區立委第17名，只是那一年選得太差。

游淑慧指出，牛春茹當時是誰推薦的？于北辰！那時候于北辰是國民黨黃國園黨部的主委，牛春茹是于北辰親自頒發聘書的副主委。

游淑慧質疑，身為鐵錚錚的男兒，不要變心變這麼快，變心以後就說陸配有忠心嗎？陸配有愛台灣嗎？那當時為何要聘請牛春茹當副主委？為何要推薦牛春茹去角逐國民黨不分區？而且國民黨也提名了。