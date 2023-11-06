中山大學林姓學生（站立者）對民眾黨主席柯文哲提出許多犀利問題，柯文哲逐一回應。（林瑞益攝）

民眾黨主席柯文哲6日晚間到國立高雄大學演講，有學生關心民眾黨找新住民發展協會理事長徐春鶯參政。對於賴清德副總統的指控，柯文哲反酸及消遣綠營，為何不去看看民進黨前立委趙天麟，這破洞有多大？也有學生關心藍白合，但柯沒有正面回答。

中山大學林姓學生提問，柯文哲曾經以光榮城市的改革自居，但有新聞指出，柯文哲任內，因涉嫌貪汙的有108人。民眾黨籍的新竹市長高虹安也因為貪汙被起訴。還有柯文哲與黑金大佬合作，更與林水樹、徐春鶯合作，以及中共代理人邱毅同框。學生質疑柯文哲以白色意象出發，但卻不避諱黑金，難道是把政治高標當作獲取選票的工具？

對於徐春鶯，柯文哲反問學生：如果你讓她拿了中華民國身分證20幾年，今天她會有辦法嗎？柯說，台灣有36萬陸配，在台灣繁衍後代，如今在台灣與陸配有關的民眾至少超過100萬人。柯提出：為何要在國家內製造敵人？

柯文哲重申，台灣本來就是一個移民社會，從原住民開始到西班牙人、荷蘭人，以及鄭成功到台灣、客家人到台開墾、日據時期，1949年外省人、新住民等陸續到台灣。目前台灣出生的小孩有7％的母親是外配，難道要去歧視這些人嗎？

談到徐春鶯，柯文哲提及賴清德5日在公開場合講徐春鶯是共產黨，柯文哲說，這是事實嗎？賴清德要對此出來道歉嗎？柯還消遣綠營：徐將來是否會出賣國家還不可知，但趙天麟親中舔共，還兼國防外交的委員會召集人，趙是認識這女性之後才去國防外交委員會的，這破洞多大？國安會有出來查嗎？還講未犯罪，柯進一步表示：「已經進入司法程序，不便評論，這個連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西？」柯文哲一番激昂演講獲得許多掌聲。

至於和黑道走得近，柯文哲以苗栗縣長鍾東錦為例，柯說，鍾年輕時曾經荒唐，有斷指，後來他考上新竹中學，但又被退學。鍾當時問柯需要幫忙嗎，柯文哲一度猶豫，也去了解鍾的背景，也有促膝長談。柯反問：鍾在過去5年有做什麼壞事嗎？柯反對選罷法的反黑條款，此違反法不溯及既往的精神、一罪不二罰的精神，為何一些人做過壞事卻要被剝奪一生的權利。

柯文哲還指出，蔡英文總統與賴清德副總統去見顏清標的次數會不會比他多？柯覺得，不能利用人家完之後就不理人家。

對於藍白合，柯文哲說，他對此想了兩個月，常常是這樣，有人告訴他：你選不上，說那些理想都沒用。他反問：今天新潮流不是這樣才墮落嗎？為了勝選，合理化所有的行為。

柯文哲覺得，選舉有兩個目的包含勝選與改變台灣的政治文化。柯也思考，如果用歷史眼光來看，柯文哲會是怎樣的角色，柯希望自己可以是一個給台灣帶來改變的人。