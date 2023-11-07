西方去年12月向俄羅斯出口石油實施每桶60元上限制裁措施，要減少其財源來削弱對烏克蘭戰爭的軍費支出。但俄國官方資料顯示國際油價攀高讓其石油收益增加，與西方制裁目標背道而馳。

俄國3日公布10月預算裡的石油與天然氣稅收是9月的逾2倍，較去年同期增加逾25％，跟年初稅收下滑情況不同。在減輕財政負擔同時也降低盧布貶值壓力，讓盧布兌美元匯率近期持穩。

專家預期俄國將達成今年預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率2％目標，外界原先預期5％到6％之間。

摩根大通大宗商品策略部主管卡納瓦（Natasha Kaneva）指西方的油價上限制裁已不管用。世界銀行最近報告也指俄國油價上升，顯示西方制裁效力愈來愈低。

俄國藉各種方法繞過制裁，像利用大量老舊油輪在西方影響力低的地區運送石油。

油價大漲吸引像印度、中國和土耳其等，不依循西方制裁令的買家對俄國石油興趣，使俄國石油相對國際油價的折價幅度縮小而增加俄國能源收入。

根據商品數據商Argus Media資料，俄國主要出口的烏拉爾（Urals）油價目前每桶約74美元。

國際報價基準的倫敦布蘭特油價6月中每桶跌破72美元後回升，9月底最高逼近97美元。6日盤中上漲1.6％報86.2美元。

凱投宏觀經濟師皮屈（Liam Peach）說，若西方沒有更多金融制裁，近期油價大漲將給俄國獲得不少資金來支持其軍事支出。

為阻擋俄國能源收入，美國財政部10月首次對2艘違反制裁令的油輪開罰。知情者透露，美國正準備採取額外措施來確保能源交易商遵守禁令。

目前大量俄國石油交易是在西方勢力範圍以外地區進行，美國與盟友正討論各種方法來增加俄國的交易成本。