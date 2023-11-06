高不可攀的售價，加上當前的高利率，讓不少想買特斯拉電動車的消費者望而卻步。但據外媒報導，特斯拉執行長馬斯克日前視察德國柏林工廠實親口揭露，將在該廠生產售價2.5萬歐元（約新台幣87.5萬元）的平價電動車。

馬斯克長期以來一直期盼能推出一款更平價的電動車，但他在去年聲稱，因未能掌握相關技術，而擱置了這項計畫。

專門報導特斯拉消息的《TESLARATI》網站引用X（前身為推特）用戶Gf4Tesla的推文表示，馬斯克3日視察柏林工廠時親口證實了生產2.5萬歐元平價電動車的計畫。先前不斷有傳言指稱，這款平價電動車將在中國與墨西哥生產，而馬斯克與柏林工廠員工會面時表示，這款平價車將在柏林生產，專攻歐洲市場。

#GigaBerlinBrandenburg@elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.🔥🚗 pic.twitter.com/EmdYXQAUOS — Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) November 3, 2023

路透社6日也引述消息人士說法報導了柏林工廠生產平價電動車的計畫。消息人士雖未透露這款車何時開始生產，但今年來在電動車市場掀起流血價格戰的特斯拉，可望藉由這個低價車款，吸引更多消費者的目光，也讓特斯拉搶下更多市占率。根據汽車研究公司JATO Dynamics的數據，今年上半年歐洲電動車平均零售價格超過6.5萬歐元（約新台幣227.5萬元）。