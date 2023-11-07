民進黨總統參選人賴清德5日說他若當選，兩岸發生戰爭的機率最低。國民黨立委賴士葆6日表示，賴清德完全沒跳脫蔡英文的框架，就實際面來看，賴清德務實台獨工作者的形象以及蔡英文處理兩岸關係的方式，才造成「目前我們離戰爭最近的距離」。

賴士葆在臉書發文表示，這幾年民進黨的創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」，已經淪為笑柄，多少當初創黨的人痛心地離開，就是因為整個黨已經背離這樣的精神。賴清德接受媒體專訪，發表將來一旦執政的整體政策和理念。綜合來看，完全沒有跳脫蔡英文的框架，和蔡英文執政沒有差異性。如果蔡政府這幾年讓民眾感到滿意，就不會有超過6成以上的主流民意希望政黨輪替。

賴士葆說，這幾年蔡政府罔顧財政紀律，向後代子孫預支天文數字的錢，補貼撒幣討好民眾，到頭來民眾還是無感，賴清德要延續蔡英文的模式，這也是為何賴清德民調始終無法突破綠營的基本盤。

賴士葆指出，賴清德特別強調他當選總統，中華民國的國號依舊會存在，國旗一樣會隨風飄揚。「賴清德在講蝦米，聽嘸」，大家都心知肚明，這幾年蔡英文是如何蹂躪中華民國的國號和國旗，在重要慶典、文告，國家稱謂十之八九提的是「台灣」，偶然提到的是「中華民國台灣」。

賴士葆表示，今年的國慶日，英文名稱就是「Taiwan National Day」，過去對此多次抗議無效的前總統馬英九今年氣到拒絕出席。這幾年國旗、國號在國家慶典的主視覺都淪為極小化的配角或是被消失，所以賴清德的承諾既沒有意義也不會讓人感動，因為 民進黨念茲在茲的就是偷渡台獨的意象。

賴士葆強調，賴清德說他若當選兩岸發生戰爭的機率最低，就實際面觀之，正因賴清德務實台獨工作者的形象以及蔡英文處理兩岸關係的方式，造成目前是我們離戰爭最近的距離。